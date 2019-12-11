Главарь террористов на Донбассе возразил обмен пленными

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1152
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 2889
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 1989
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 558
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10044
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
7
5
14
28
7
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
В Киеве попрощались с погибшим полковником &quot;Альфы&quot; СБУ Дмитрием Каплунов
В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
Что говорят на Банковой о &quot;нормандской встрече&quot;
Что говорят на Банковой о "нормандской встрече"
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Видео
Все видео
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе
Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1755
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10053
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2619
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2727
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6921
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 819
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 13:47

Главарь террористов на Донбассе возразил обмен пленными

  Комментировать
Главарь террористов на Донбассе возразил обмен пленными
Пушилин отказывается от обмена пленными. Фото: i.obozrevatel.com

На оккупированном Донбассе главари незаконных террористических группировок говорят, что не согласны на обмен с Украиной.

Его не будет пока Офис президента не опубликует "правильный текст коммюнике" "нормандского саммита", об этом российским СМИ сообщил так называемый глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, "на сайте президента опубликован умышленно искаженний текст коммюнике саммита".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К концу года в Украину вернутся 72 политзаключенных - Зеленский

"Украинцы опубликовали слова" все правовые аспекты Закона об особом статусе. Они тем самым сужают понятие особого статуса к одному закону. А это должно быть целым комплексом законов и соглашений. В частности, поправки в Конституцию. Именно на таких условиях было подписано "формулу Штайнмайера", - сказал Пушилин.

Он отметил, что никакие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике ".

На "нормандской встрече" договорились об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Соответствующий пункт есть в итоговом коммюнике "нормандского саммита".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главарь террористов на Донбассе возразил обмен пленными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 16660
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 15948
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 10782
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9531
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 8982
Донбасс
Ветеран АТО погиб в ДТП
Ветеран АТО погиб в ДТП Просмотров: 243
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
 Просмотров: 1152
Путин заманивает Зеленского в ловушку
Путин заманивает Зеленского в ловушку Просмотров: 1611
Первые сутки после саммита - 11 обстрелов со стороны боевиков
Первые сутки после саммита - 11 обстрелов со стороны боевиков Просмотров: 216
На Донбассе за день зафиксировано 140 взрывов
На Донбассе за день зафиксировано 140 взрывов Просмотров: 216
Больше всего комментируют
11
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 4387
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua