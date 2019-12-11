Пушилин отказывается от обмена пленными. Фото: i.obozrevatel.com

На оккупированном Донбассе главари незаконных террористических группировок говорят, что не согласны на обмен с Украиной.

Его не будет пока Офис президента не опубликует "правильный текст коммюнике" "нормандского саммита", об этом российским СМИ сообщил так называемый глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, "на сайте президента опубликован умышленно искаженний текст коммюнике саммита".

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"Украинцы опубликовали слова" все правовые аспекты Закона об особом статусе. Они тем самым сужают понятие особого статуса к одному закону. А это должно быть целым комплексом законов и соглашений. В частности, поправки в Конституцию. Именно на таких условиях было подписано "формулу Штайнмайера", - сказал Пушилин.

Он отметил, что никакие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике ".

На "нормандской встрече" договорились об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Соответствующий пункт есть в итоговом коммюнике "нормандского саммита".