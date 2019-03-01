Главарь ЛНР умирает: в Кремле ищут замену

Главарь ЛНР умирает от неизлечимой болезни. В Кремле уже ищут ему замену. Фото: Народная правда

Главарь ЛНР Леонид Пасечник неизлечимо болен, врачи прогнозируют 6 месяцев.

В Кремле уже ищут для него замену, сообщила LIGA.net.

"Рассматривают несколько кандидатур, не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть и Дейнега, так называемый министр иностранных дел псевдореспубликы. Все решения здесь принимаются с боем курантов", - сообщают СМИ.

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Один из собеседников LIGA.net заметил, что главаря не видно на телеканалах и в прямых эфирах.

Другой собеседник пожаловался, что с назначением Пасечника в Луганске стало гораздо хуже жить.

"Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка", - говорит журналистам другой источник.

В оккупированном российскими боевиками Луганске "короновали" главаря Леонида Пасечника. На так называемую "инаугурацию" прибыли "депутаты народного совета" ЛНР с главой Денисом Мирошниченко, а также "более полусотни делегатов из ряда государств". Также на событие приехал главарь террористов ДНР Денис Денис Пушилин, передают СМИ боевиков.