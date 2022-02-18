Главарь боевиков ДНР Пушилин заявил об эвакуации населения

Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин 18 февраля заявил об эвакуации населения в Россию. Фото: из ресурса боевиков

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию.

Конкретных причин он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст приказ о наступлении", сообщил в видеообращении.

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизни и здоровье мирных жителей.

"С сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди", - заявил Пушилин.

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Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область. А переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, готовых держать в руках оружие, он призвал быть готовыми к защите республики, пишут оккупационные СМИ. Его фейк звучит так: "ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР".

Украина не проводит и не планирует никаких наступательных операций на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", - написал Кулеба.

О том, что боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области из-за возможного обострения ситуации, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях имеет государство-оккупант Российская Федерация. В ВСУ отметили, что любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.