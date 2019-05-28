Гиркин рассказал, как убивал людей в Славянске

Главарь террористов ДНР Игорь Стрелков-Гиркин рассказал о том, как 2014 года расстреливал людей в оккупированном Славянске.
Террорист рассказал о процессе казни тех, кого считал так называемым шпионом, написал журналист Денис Казанский в своем Facebook.
"Сначала людей приговаривал к смерти "трибунал", который состоял из таких же отморозков и убийц, как и сам Гиркин. А потом, когда на трибуналы уже не было времени, судьбы людей решал уже сам Гиркин и выносил смертные приговоры единолично. Таким образом он казнил несколько "украинских шпионов и диверсантов". О том, как устанавливалась вина этих "шпионов", Гиркин ничего не рассказал", - говорит Казанский.
Денис Казанский также добавил, что об убийствах террорист рассказывал на камеру.
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"Этот человек, открыто признается в том, что без суда на основе собственных домыслов убивал людей, совершенно свободно с 2014 года живет в Российской Федерации, где занимается общественной деятельностью и не имеет проблем с законом", - подытожил журналист.
Оккупант Игорь Стрелков-Гиркин, руководивший захватом Донбасса, признался, что использовал "живой щит" из местного населения.
Дал интервью, в котором рассказал, как он с подчиненными прятались в жилых кварталах.
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