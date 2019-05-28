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вторник, 28 мая 2019 18:10

Гиркин рассказал, как убивал людей в Славянске

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Гиркин рассказал, как убивал людей в Славянске
Террорист Стрелков-Гиркин на камеру рассказал о том, как убивал людей в Славянске. Фото: Восточный Вариант.

Главарь террористов ДНР Игорь Стрелков-Гиркин рассказал о том, как 2014 года расстреливал людей в оккупированном Славянске.

Террорист рассказал о процессе казни тех, кого считал так называемым шпионом, написал журналист Денис Казанский в своем Facebook.

"Сначала людей приговаривал к смерти "трибунал", который состоял из таких же отморозков и убийц, как и сам Гиркин. А потом, когда на трибуналы уже не было времени, судьбы людей решал уже сам Гиркин и выносил смертные приговоры единолично. Таким образом он казнил несколько "украинских шпионов и диверсантов". О том, как устанавливалась вина этих "шпионов", Гиркин ничего не рассказал", - говорит Казанский.

Денис Казанский также добавил, что об убийствах террорист рассказывал на камеру.

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"Этот человек, открыто признается в том, что без суда на основе собственных домыслов убивал людей, совершенно свободно с 2014 года живет в Российской Федерации, где занимается общественной деятельностью и не имеет проблем с законом", - подытожил журналист.

Оккупант Игорь Стрелков-Гиркин, руководивший захватом Донбасса, признался, что использовал "живой щит" из местного населения.

Дал интервью, в котором рассказал, как он с подчиненными прятались в жилых кварталах.

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