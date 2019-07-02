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вторник, 02 июля 2019 08:34

Гибель медиков ВСУ: фото с места событий

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30 июня боевики атаковали медицинский "Хаммер" 36-й бригады Вооруженных сил Украины, в результате чего два человека погибли.

По данным украинских силовиков, выстрел был произведен с ПТРК. После удара от автомобиля остался один каркас, передает "Апостроф".

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Обломки авто после взрыва. ФОТО: АПОСТРОФ

Автомобилем управлял старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте от полученных травм.

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Обломки авто после взрыва. ФОТО: АПОСТРОФ

Сержант Ирина Шевченко была доставлена ​​в больницу в крайне тяжелом состоянии. Выжить ей не удалось.

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Обломки авто после взрыва. ФОТО: АПОСТРОФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел украинского санитарного авто на Донбассе попыткой сорвать переговорный процесс.

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Дата
02
июля

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