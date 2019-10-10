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четверг, 10 октября 2019 10:32

Германия не признает российские паспорта с Донбасса

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Германия не признает российские паспорта с Донбасса
Выданные на Донбассе российские паспорта не будут признавать в консульствах Германии. Фото: twimg.com

Консульства Германии не признает российские паспорта с Донбасса.

Такое решение приняло Министерство иностранных дел страны, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

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Украинский посол сообщил, что ему лично сообщили об этом решении.

"Руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник.

Ранее депутат от Свободной демократической партии Германии Рената Альт сообщила о выдаче виз Германией для жителей ОРДЛО. Вроде депутат получила ответ на запрос и в документе говорилось о почти 100 000 виз, выданных владельцам российских паспортов с апреля.

После этого Министерство иностранных дел Германии опровергло публикации немецких изданий, в которых говорилось о выдаче виз владельцам российских паспортов с Донбасса.

В МИД Германии тогда добавили, что страна придерживается официальной позиции Евросоюза, принятой на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019.

В документе говорится, что: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение минских соглашений".

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