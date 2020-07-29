Генштаб озвучил небоевые потери ВСУ с начала войны на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 513
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 666
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1026
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4455
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2340
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
5
13
17
15
7
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
Видео
Все видео
Мужчина с топором ворвался в синагогу
Мужчина с топором ворвался в синагогу
Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"
Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 495
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 747
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 12:10

Генштаб озвучил небоевые потери ВСУ с начала войны на Донбассе

  Комментировать
Генштаб озвучил небоевые потери ВСУ с начала войны на Донбассе
В ВСУ назвали количество небоевых потерь с начала конфликта на Донбассе. Фото: Facebook/Правый сектор

С начала войны на Донбассе количество небоевых потерь ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил составило 363 человека.

Об этом сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ в ответ на запрос УНН.

Всего с начала ООС по 17 июля 2020 года небоевые потери составили 363 человека (в том числе безвозвратные — 181, санитарные — 182).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому пишут петицию о присвоении звания Героя Украины погибшим под Зайцево воинам

Также в Генштабе уточнили, что за первое полугодие 2020 года небоевые потери ВСУ в зоне ООС составили 66 человек (безвозвратные — 31, санитарные — 35).

За тот же период в 2019 году небоевые потери составили 97 человек (безвозвратные — 47, санитарные — 50), сообщили в Генштабе ВСУ.

По состоянию на утро 29 июля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со дня договоренностей Трехсторонней контактной группы о перемирии. Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генштаб озвучил небоевые потери ВСУ с начала войны на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Зерно с Украины начали отправлять в Россию

Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 31419
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 9316
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6615
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице
 Просмотров: 6318
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 5688
Донбасс
Зеленский назвал имя вероятного главы украинской делегации в "Минске"
Зеленский назвал имя вероятного главы украинской делегации в "Минске" Просмотров: 126
В оккупированном Сорокино молодая женщина подорвалась на мине
В оккупированном Сорокино молодая женщина подорвалась на мине Просмотров: 144
Стало известно имя временного преемника Кучмы в ТКГ
Стало известно имя временного преемника Кучмы в ТКГ Просмотров: 414
Резников объяснил разницу между нарушением "тишины" и перемирия
Резников объяснил разницу между нарушением "тишины" и перемирия 1 Просмотров: 369
Украинские военные говорят о соблюдение тишины в Донбассе
Украинские военные говорят о соблюдение тишины в Донбассе Просмотров: 270
Больше всего комментируют
34
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
20
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
3
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
Голосов: 9032
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua