Генштаб озвучил небоевые потери ВСУ с начала войны на Донбассе

В ВСУ назвали количество небоевых потерь с начала конфликта на Донбассе. Фото: Facebook/Правый сектор

С начала войны на Донбассе количество небоевых потерь ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил составило 363 человека.

Об этом сообщили в Главном управлении персонала Генштаба ВСУ в ответ на запрос УНН.

Всего с начала ООС по 17 июля 2020 года небоевые потери составили 363 человека (в том числе безвозвратные — 181, санитарные — 182).

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Также в Генштабе уточнили, что за первое полугодие 2020 года небоевые потери ВСУ в зоне ООС составили 66 человек (безвозвратные — 31, санитарные — 35).

За тот же период в 2019 году небоевые потери составили 97 человек (безвозвратные — 47, санитарные — 50), сообщили в Генштабе ВСУ.

По состоянию на утро 29 июля, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе со дня договоренностей Трехсторонней контактной группы о перемирии. Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.