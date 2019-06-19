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среда, 19 июня 2019 17:23

Генсек НАТО одобрил обнародования имен подозреваемых в катастрофе МН17

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Генсек НАТО одобрил обнародования имен подозреваемых в катастрофе МН17
Столтенберг полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов. Фото: upload.wikimedia.org

Факт обнародования имен четырех подозреваемых, причастных к трагедии рейса МН17 в июле 2014 года одобряет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую нынешнее объявление Совместной следственной группы о том, что четверо подозреваемых будут привлечены к ответственности за преступления, связанные с падением рейса MH17" Малазийских авиалиний "в июле 2014 года. Это важная веха в усилиях по установлению полной правды и обеспечению справедливости по убийстве 298 человек из 17 стран ", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что "полностью уверен в независимости и профессионализме расследования и правовой системы Нидерландов".

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"Как ясно дал понять Совет безопасности Организации Объединенных Наций, все страны должны сотрудничать в усилиях по установлению правды, справедливости и ответственности", - подытожил генсек НАТО.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушению пассажирского Boing в июле 2014-го на востоке Украины. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

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