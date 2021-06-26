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суббота, 26 июня 2021 04:50

Генпрокурор Венедиктова выступила против "стены в Донбассе"

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Генпрокурор Венедиктова выступила против &quot;стены в Донбассе&quot;
Венедиктова против стены на Донбассе. Фото: Укринформ

Украина не должна отгораживаться "стеной" от тех, кто проживает на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Это будет то самое простое и неверное решение, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала "Украина 24".

"Я могу сказать просто как гражданин. Наверное, я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться стеной, если будут голосовать на референдуме. Я не за простые решения... Так, мы потеряли семь лет. Дети, которые родились семь лет назад, уже ходят в школу во второй класс... Дети, которым было по семь лет, сейчас подростки. Мы потеряли много ментально с нашими людьми, но это не значит, что мы должны отказываться", - отметила Венедиктова.

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В интервью телеканалу 1 + 1 президент Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Востоке Украины придется отгораживать Донбасс "стеной". Но этот вопрос он вынесет на всенародный референдум.

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