Генерал Кривонос стал ответственным за территориальную оборону

 
Ексклюзивы
1/5
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 279
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2151
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 243
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1035
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 513
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2907
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11304
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2187
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5202
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
5
7
5
14
28
Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск
Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
В Киеве попрощались с погибшим полковником &quot;Альфы&quot; СБУ Дмитрием Каплунов
В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
Что говорят на Банковой о &quot;нормандской встрече&quot;
Что говорят на Банковой о "нормандской встрече"
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Просмотров: 288
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1035
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2520
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10872
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2790
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 54
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
понедельник, 16 декабря 2019 18:30

Генерал Кривонос стал ответственным за территориальную оборону

  Комментировать
Генерал Кривонос стал ответственным за территориальную оборону
Генерал Сергей Кривонос отвечать теперь за териториалну обороне Украины / фото: Украинский милитаристский портал

Генерал-майор Сергей Кривонос назначен ответственным за направление территориальной обороны Украины.

Его назначили на закрытом заседании СНБО, которое состоялось перед встречей "нормандской формате", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вопрос территориальной обороны было одним из направлений, обсуждался на этом заседании.

Первый вопрос, который был поднят на встрече - выбрали основной сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса.

"Второй вопрос, который обсуждался - это вопрос, связанный с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должен быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимание, что все, кто на сегодняшний день хотят приобщиться к территориальной обороны, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кривонос останется заместителем секретаря СНБО

Сергей Кривонос был назначен заместителем Секретаря СНБО Украины 12 марта 2019 года.

В 2014-м году он лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая сказалась значительными потерями со стороны российско-террористических войск.

В октябре 2014-го года был назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба. Полковник Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Совет нацбезопасности и обороны Украины провел координационное совещание по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генерал Кривонос стал ответственным за территориальную оборону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Не могла родить - император бросил жену

"Милану" исполнилось 120 лет

Выступление священника вызвало революцию

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 214739
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 56117
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5 психологических экспериментов, которые открывают неприятную правду о людях
5
 Просмотров: 26721
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7
 Просмотров: 16705
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 11574
Донбасс
Рассказали о потерях боевиков на Донбассе в декабре
Рассказали о потерях боевиков на Донбассе в декабре Просмотров: 297
Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск
Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск
5
 Просмотров: 882
Российский канал показал украинских пленных
Российский канал показал украинских пленных Просмотров: 864
Готовы на очень серьезные компромиссы - Пристайко об обмене заложниками
Готовы на очень серьезные компромиссы - Пристайко об обмене заложниками 1 Просмотров: 252
Террористы ДНР требуют обсуждения изменений в Конституцию Украины
Террористы ДНР требуют обсуждения изменений в Конституцию Украины Просмотров: 504
Больше всего комментируют
13
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
12
"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ
4
21-летний нацгвардиец Сергей Михальчук погиб от рук российских наемников на Донбассе
4
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
2
"Слуга народа" вбухает 1 млн грн на корпоратив. Сети говорят, что значительно больше
Голосов: 4474
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua