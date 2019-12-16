Генерал Кривонос стал ответственным за территориальную оборону

Генерал Сергей Кривонос отвечать теперь за териториалну обороне Украины / фото: Украинский милитаристский портал

Генерал-майор Сергей Кривонос назначен ответственным за направление территориальной обороны Украины.

Его назначили на закрытом заседании СНБО, которое состоялось перед встречей "нормандской формате", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Вопрос территориальной обороны было одним из направлений, обсуждался на этом заседании.

Первый вопрос, который был поднят на встрече - выбрали основной сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса.

"Второй вопрос, который обсуждался - это вопрос, связанный с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должен быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимание, что все, кто на сегодняшний день хотят приобщиться к территориальной обороны, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Данилов.

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Сергей Кривонос был назначен заместителем Секретаря СНБО Украины 12 марта 2019 года. В 2014-м году он лично командовал обороной Краматорского аэродрома, которая сказалась значительными потерями со стороны российско-террористических войск. В октябре 2014-го года был назначен начальником Управления специальных операций Генерального штаба. Полковник Кривонос и его команда разработали стратегию построения украинских Сил специальных операций в сотрудничестве с представителями НАТО.

Совет нацбезопасности и обороны Украины провел координационное совещание по вопросу возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.