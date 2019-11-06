Фотокорреспонденту LB.ua отказали аккредитации в зону ООС

Фотограф работал в зоне ООС с начала войны в Донбассе. Фото: Facebook.

Штаб Операции объединенных сил отказал в аккредитации в зону ООС фотокорреспонденту "LB.ua" Максу Левину. Причиной стало нарушение правил работы в зоне ООС. Что именно нарушил Левин и когда, не сообщается.

"Я 5 лет ждал: после Счастье, Лисичанска, Попасной, Иловайская, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки "серой зоны" должны были забрать аккредитацию, чего уж там. Мы там "незаконно" были", - прокомментировал фотограф отказ в аккредитации, передает LB.ua.

По его мнению, такое решение может быть связано с событиями в Золотом.

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"Ожидаю официальное письмо с причинами отказа, поскольку в Золотом я НЕ был на позициях военных и НЕ снимал их", - добавил фотокорреспондент.

Макс Левин в последние пять лет постоянно ездит на Донбасс, в зону проведения ООС. И раньше проблем с аккредитацией, по его словам, не было. Также Макс вместе с другим фотографом Маркияном Лысейко являются создателями проекта Afterilovaisk - об украинских воинах, которые прошли через Иловайский котел.

Опубликовали фотографии поселка Петровское Донецкой области, где вскоре должен начаться процесс разведения вооружения. Сейчас в городе нет продуктовых магазинов. Люди должны ездить в Стилу, где можно закупиться и привезти продукты соседям.