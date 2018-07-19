Фотограф впервые показал редкое фото с Донбасса

Полевой морг на Донбассе. Фото: Sergei Loiko/Facebook

Украинский журналист и фотограф Сергей Лойко показал новое фото из Донецкого аэропорта, что ранее нигде не публиковались. Снимок мужчина сделал в январе 2015 года. На нем изображен полевой морг.

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"Водяное. Привезли убитых из Аэропорта. Расписались и едут за новыми. В черных пакетах тела погибших "киборгов". Рядом с ними - собратья, которые ценой собственной жизни вывозили останки. Эти два солдата (механик-водитель БМП и стрелок) под огнем рисковали жизнями, чтобы вывозить из взлетка мертвых. Не знаю их имен. Операция длилась более суток", - пишет в Facebook Лойко.

Бои за установление контроля над международным аэропортом, который имеет стратегическое значение, длились между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ГАП погибли 58 "киборгов". 21 января 2015 приняли решение вывести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.