Финляндия выделит 600 тысяч евро на восстановление Донбасса

Финляндия поможет Донбассу. Фото: Корреспондент

Финляндия подтвердила финансирование Украины в размере 600 тысяч евро для гуманитарного разминирования в Станице Луганской.

Скандинавская страна выразила решительную поддержку Украине в поиске решения военного конфликта посредством Минских соглашений, стало известно во время визита главы МИД Финляндии Пекко Гаависто на Донбасс, информирует пресс-центр МИД Финляндии.

"Финляндия во многом участвует в развитии Украины, поддерживает повышения энергоэффективности и школьной реформы", - говорится в сообщении.

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В первой половине дня 2 ноября глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую. Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации безопасности и действий российских оккупационных войск.