Евросоюз предлагает новые гранты предпринимателям Донбасса

Евросоюз помогает предпринимателям Донбасса. Фото: pixabay.com

Евросоюз предоставил 123,5 млн грн предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Указанная сумма - это субсидии и компенсации, предоставляемые за декабрь 2019 - апрель 2020 года для микро-, малых и средних предприятий, действующих на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей через программу FinancEast ЕС.

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"Эта программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно - приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений", - говорится в сообщении.

По словам посла ЕС, главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, Донецкая и Луганская области сегодня как никогда нуждаются в помощи и инвестициях для устойчивого экономического и социального восстановления.

"Уже есть хороший старт, с начала года программа FinancEast в пределах EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским союзом", - отметил он.

Для реализации программы FinancEast Евросоюз выделил грант в размере 9,5 млн евро. Она стартовала 20 декабря 2019-го и продлится до 2022 года или ранее, если будут освоены все средства. Сейчас доля инвестиционных проектов из Луганской области составляет 58%, Донецкой - 42%.