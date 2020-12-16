Европа дала России санкционный тумак

Антироссийские санкции продолжат до 31 июля 2021 года.
Послы стран Европейского Союза одобрили их продолжение, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк у Twitter.
Экономические антироссийские санкции ограничивают доступ государства-агрессора в некоторые банки и компании ЕС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинских военнослужащих не будут судить в Гааге
ЕС запретит помощь российским финансовым институтам.
Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За это проголосовали 304 народных депутата.
"За" голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", партия "За будущее" и "Доверие".
Комментарии