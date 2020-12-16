Европа дала России санкционный тумак

Антироссийские санкции продолжат до 31 июля 2021 года.

Послы стран Европейского Союза одобрили их продолжение, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свободы" Рикард Йозвяк у Twitter.

Экономические антироссийские санкции ограничивают доступ государства-агрессора в некоторые банки и компании ЕС.

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ЕС запретит помощь российским финансовым институтам.

Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За это проголосовали 304 народных депутата.

"За" голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", партия "За будущее" и "Доверие".