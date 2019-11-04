Эвакуировали всю школу: боевики устроили ЧП на Донбассе

Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Фото: t1.ua

На Донбассе от начала суток боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Из-за обстрелов в районе Новотошковского, пришлось эвакуировать детей из местной школы.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреляли украинские позиции с запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"6 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": на окраине Новотошковского - со всего спектра вооружения начиная из стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм, неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вольного - с СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, находившихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов по позициям Объединенных сил: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - с РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи пищевики - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовка - из стрелкового оружия; в районе Гнутового - из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.

47-летний майор полиции Владимир Стецюк погиб на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил. ЧП произошло на блокпосте "Лисичанск-Горное".