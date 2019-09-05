"Это уже наша территория" - украинские военные захватили позиции оккупантов

Украинские военные продвинулись вперед в районе Светлодарск дуги. Фото: fakty.com.ua

В районе Светлодарской дуги украинские воины продвинулись вперед, освободив от оккупантов больше территории.

Перемирие на Донбассе постоянно нарушается, а оккупанты постоянно стреляют. Военные говорят, что причина этому - местная география. Стрелковые атаки и разрывы тяжелых снарядов заставили их действовать, передает ТСН.

"Кто на высоте, то и в выигрыше. Было принято решение - копать в дождь, солнце, ночь", - говорит военнослужащий полка "Азов" "Рольф".

Путь строили внутрь линии обороны оккупантов. Нынешние позиции бойцов были позициями противника. После боевиков осталось немало заминированных траншей. Отсюда убрали несколько сотен взрывчатых ловушек российского производства. Теперь эти позиции прочно укреплены, хорошо вооруженные и имеют всю необходимую коммуникацию.

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"Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее снова забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловке", - говорит военнослужащий полка "Азов" "Тахо".

4 сентября в районе проведения операции Объединенных сил погиб один военнослужащий. Обстоятельства смерти выясняет рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.