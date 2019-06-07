"Это с ними торговать" - в оккупированном Луганске прошла очередная клоунада

Донецкие оккупанты порадовали сеть очередным фейлом.

Провели карнавал, пишет Апостроф.

Фото: Апостроф

Попытки идентифицироваться с русскими порадовали пользователей.

"Раньше в шароварах танцевали, все были искренним украинскими казаками, теперь все донские казаки! Теперь чинуши от культуры переобулись. Ой, любо! Кокошнички!Красота! Ничего завтра снова шаровары наденем" - комментируют фото в Twitter-сообществе ЛНР (Коливано- Бджолария-Gazeta.ua).

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"Это с этими торговать ли?", "Переодеваться чинуши научились раньше, чем переобуваться. Вон сколько костюмов, можно любой власти угодить!", "Ой, * ля, не надо о больном. Проспали под забором полжизни - проснулись казаками . Главари вызывают печальную улыбку", - не перестают смеяться над оккупированной Луганщиной люди.

В захваченном российскими боевиками Донецке прошел парад в честь 1 мая. Колонна стартовала от библиотеки им. Крупской, потом пошла к главной площади города, улице Ленина, пишут Донецкие новости. На время марша в оккупированном городе перекрыли движение транспорта.