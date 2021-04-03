"Это постоянная тема". Что говорят в Белом доме об агрессии России

США обеспокоены ситуацией на Востоке Украины. Фото: pinterest.com

Соединенные Штаты Америки будут обсуждать вопрос об агрессии России на границах Украины с европейскими партнерами.

Они уже видели это "кино", сказала на брифинге прес-секретарь Белого дома Джен Псаки.

У нее спросили, беспокоит ли ее "дезинформация России" о событиях на границе с Украиной.

"Это постоянная тема. Мы уже видели это "кино", кампании дезинформации, которые Россия проводила в прошлом о ее агрессии на границе с Украиной", - отметила Псаки.

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По ее словам, США обеспокоены и наблюдают за тем, что происходит.

"Мы будем говорить об этом с нашей стороны, а также будем разговаривать об этом с нашими партнерами в Европе", - добавила она.

Российская Федерация готовит комплекс мер для провокаций на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Оккупанты могут попробовать продвинуться вглубь территории Украины. 2 апреля оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня.