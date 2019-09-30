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Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, то с 1 октября начнутся отключения - Сурай

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Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, то с 1 октября начнутся отключения - Сурай
Директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай: "На прошлой неделе Луганскгаз отправил сообщение о том, что с 1 октября прекращается подача газа в Луганскую ТЭС". Фото: Главком

Чтобы избежать остановки работы Луганской ТЭС и спасти область от веерных отключений электроэнергии, нужно срочно принять меры – снизить стоимость газа для станции. Такое мнение озвучил директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай.

"Снижение стоимости газа для этой ТЭС - это один из вариантов решить вопрос, мы уже вышли повторно с предложением к правительству о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Если такое решение будет принято, то это станет решением, которое позволит области избежать веерных отключений", - отметил Виталий Сурай. Напомним, себестоимость производства электроэнергии на газу не покрывается текущими ценами на электроэнергию.

По словам Виталия Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.

"Для станции это означает остановку, будет дефицит порядка 70% мощности в области, будут отключения потребителей от электроэнергии", - сообщил Виталий Сурай.

По его мнению, правительство может предпринять меры для решения сложной ситуации. "В прошлый четверг мы обращались к премьер-министру, сегодня мы оперативно информируем правительство о ситуации, которая с завтрашнего дня у нас может случиться, собираем в 16.00 комиссию по техногенной и экологической безопасности, рассмотрим этот вопрос. Нужно найти компенсационный механизм по цене газа для ТЭС, от этого зависит энергоснабжение региона", - отметил Виталий Сурай.

По его мнению, также в правительстве должны рассмотреть возможность вернуть поставки угля на Луганскую ТЭС, которые были заблокированы РФ в июне 2019 года. "И нужно решить вопрос поставок угля на станцию, с июня заблокированы поставки угля, нужна трехсторонняя контактная группа при Министерстве иностранных дел, возобновление переговоров с РФ о возобновлении поставок угля на Луганскую ТЭС", - считает Виталий Сурай.

Как ранее сообщалось, губернатор Луганской области Виталий Комарницкий считает, что для того, чтобы не оставить Луганскую область без электроэнергии, Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС. Напомним, Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, около 1 млн потребителей. С 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки угля в Украину.

Українські новини
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