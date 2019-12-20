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пятница, 20 декабря 2019 09:38

Еще один предатель Украины пошел на "концерт Кобзона"
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У боевиков террористической ДНР очередные потери. 16 декабря умер от болезни оккупант Александр Морозов, 31 год, известный под кличкой "Пушкин".

Об этом сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

Морозов - уроженец Донецка, известный под кличками "Мороз" и"Пушкин". Причиной смерти стала болезнь, но какая именно не уточняется.

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На сепаратистских сайтах упоминается, что "Пушкин" принимал участие в боях за Дебальцево.

За первую половину декабря оккупанты понесли потери в количестве 44 воинов.

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