Еще 3 корабля НАТО вошли в Черное море: их преследует флот РФ

Фото: Bosphorus Observer

Фрегат ВМС Канады HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат TCG Turgutreis прошли Босфор и направляются в Одессу.

Будут участвовать в учениях Sea Breeze-2019, сообщает Bosphorus Observer.

"Фрегат класса Halifax HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат класса Yavuz TCG Turgutreis прошли Босфор, вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze", - указано в сообщении.

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Корабли совершили проход Босфором вечером во вторник.

Корабли российского Черноморского флота контролируют действия британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля.

Об этом в среду сообщает российское агентство ТАСС.

Контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

В военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

В рамках подготовки к учениям Sea Breeze в порт Одессы зашли 2 румынские корветы и американский эсминец USS Carney DDG64. Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma освободил место эсминцу на причале 1-К.