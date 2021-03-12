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пятница, 12 марта 2021 17:40

Ермак напоминает студента, которого собрались отчислить. Бегает по СМИ в попытках спасения

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Ермак напоминает студента, которого собрались отчислить. Бегает по СМИ в попытках спасения
"Андрей Ермак сейчас напоминает студента, которого собрались отчислить из университета. Начал бегать и спасать ситуацию, пытается показать, что без него мирный процесс будет заблокирован", - говорит Кузьмич Фото: Радио.Свобода

План по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, который анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак не будет отличаться от "Минска".

Такое мнение Gazeta.ua выразил Богдан Кузьмич - политический аналитик, член Совета общественного контроля при НАБУ.

"Если план действительно есть, то позже его текст опубликуют. А если план будет пункты неприемлемы в украинском обществе, то поднимется уровень недовольства среди украинском. Это навредит самому Ермаку. Скорее всего просто взяли Минские соглашения, подробнее расписали, дописали даты и поставили четкую порядковость исполнения. по словам Ермака это согласовали с другими участниками Минской группы. Поэтому в порядке выполнения пунктов не будет ничего плохого для нас. Скорее всего будет выглядеть так: сначала передача границы под контроль Украины и только после этого выборы", - говорит эксперт.

Скорее всего Россию не устроит порядок выполнения, так как придется сначала вывести войска.

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"Россия будет настаивать на обратном порядке - то есть сначала выборы, а потом все остальное. Они не согласятся на любое другое видение этого процесса и тем более не станут ничего выполнять ", - говорит Кузьмич.

Однако скорее всего анонсирование этого плана является попыткой Ермака поднять свою персону в украинских СМИ из-за премьеры фильма Bellingcat.

"Андрей Ермак сейчас напоминает студента, которого собрались отчислить из университета. Начал бегать и спасать ситуацию, пытается показать, что без него мирный процесс будет заблокирован", - говорит эксперт.

План мирного урегулирования на Донбассе ждет, когда Кремль или одобрит его, или открыто заявит, что не хочет прекращения войны.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год".
Россия заявила, что ничего не знает о плане мирного урегулирования на Донбассе, который анонсировали в Офисе президента Украины.

Автор: София Староконь
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