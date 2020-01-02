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четверг, 02 января 2020 18:30

Эксперт рассказал зачем Россия раздает фейковое гражданство на Донбассе

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Эксперт рассказал зачем Россия раздает фейковое гражданство на Донбассе
Жительница оккупированного Донбасса держит в руках так называемый российский паспорт. Фото: росзми

196 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре.

"На Донбассе идет принудительная паспортизация бюджетников и абитуриентов. Им обещают трудоустройство и нормальные дипломы", - говорит в комментарии Gazeta.ua главный редактор интернет-издания "Остров" Сергей Гармаш.

Желающие едут в Ростов и подают документы в специальные центры. Там заявления рассматривают полтора месяца.

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"России это надо, чтобы там своих граждан. И тогда они будут не просто защищать русскоязычных, но и требовать особых условий для Донбасса. Так смогут диктовать нам свои условия после того, как регион вернется в Украину. Москва всячески влиять на него. сейчас они усиливают эту интеграцию, чтобы показать нашей власти, что чем дольше она не идет на уступки Москве, тем в худшем состоянии вернется назад ", - говорит он.

Эксперт сомневается в том, желают жители ОРДЛО жить в РФ.

Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно только после деоккупации.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, пишет "Интерфакс-Украина".

Автор: София Староконь
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02
января

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