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вторник, 29 октября 2019 18:31

Эксперт объяснил, чим грозит арест акций "Северного потока" Газпрома

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Эксперт объяснил, чим грозит арест акций &quot;Северного потока&quot; Газпрома
Арест акций компании South Stream Transport BV, которая строит газопровод "Северный поток-2" негативно влияет на рейтинг "Газпрома" Фото: Униан

Арест акций компании South Stream Transport BV, которая строит газопровод "Северный поток-2", негативно влияет на рейтинг Газпрома.

"Ценные бумаги попали под санкции в рамках судебного процесса Стокгольмского арбитража, который уже состоялся, а Нафтогаз еще несколько исков к. Газпрому Но украинская компания еще несколько исков к русским", - говорит в комментарии Gazeta.ua эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Если решение арбитража по акциям Газпрома будет в пользу Украины, то у компании появятся проблемы.

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"Для Украины арест акций Газпрома пока ничего не значит. Если, скажем, Газпром для снятия ареста акций выплатит Нафтогазу почти 3 млрд долларов, тогда мы получим эти средства. Если Газпром" упрется "и продолжит игнорировать выплаты, эти акции по определенному механизма выставят на продажах, а вырученные средства пойдут к нам в качестве компенсации. Но я думаю, что Газпром пойдет на выплату, потому что раньше сообщалось, что в бюджете на следующий год выделили средства, то есть они будут тянуть до последнего", - говорит он .

Нафтогаз судится с Газпромом с 2014-го. 22 декабря 2017-го украинская компания выиграла арбитраж против Газпрома в деле о поставках газа. Также Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в 10 раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. 28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме, Газпром должен заплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. Через пеню сумма долга Газпрома превысила $2,8 млрд.

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