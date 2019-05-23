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четверг, 23 мая 2019 13:59

"Его судьба - стать героем" - умер раненый на Донбассе боец ВСУ

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&quot;Его судьба - стать героем&quot; - умер раненый на Донбассе боец ВСУ

22 мая в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова умер воин ВСУ Роман, 48 лет. Его доставили в больнице 18 мая с диагнозом "тяжелое черепно-мозговое ранение".

Пулевое ранение получил около поселка Крымское в Луганской области.

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"Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное с надеждой на улучшение, с верой в жизнь... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее..." - написал заместитель главного врача медучреждения Александр Толубаев в Facebook.

Публикуем поименный список погибших в апреле 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти 15 бойцов в бою. Информация о некоторых - неполная. Самым молодым из погибших в бою было 20 лет, самому старшему - 57.

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23
мая

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