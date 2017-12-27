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среда, 27 декабря 2017 23:51

Единство власти, правительства и духовности помогла нам - освобожден Алексей Кириченко

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Единство власти, правительства и духовности помогла нам - освобожден Алексей Кириченко
Освобожден украинский Герой Алексей Кириченко рассказал, как собратьям помогала вера в Бога. 27.12.2017

Единство нашей власти, президента, всего правительства и духовной власти дала результат, украинских пленных освободили.

Так сказал Алексей Кириченко по прибытии с оккупированной территории в Харьков 27 декабря.

"Я хочу поблагодарить нашей власти, президенту, всему нашему правительству, духовной власти. Сама эта единство дала тот результат, что нас освободили. Для меня это действительно волнующий день", - сказал военный.

Мужчине не верится, что утром они ели баланду и ехали в автозаке.

"Мы, все пленные в Макеевке, утром еще ели баланду, а потом 6:00 ехали в автозаке. Очень трудно поверить, что все это происходит на самом деле. Но радость неполная - не все ребята вернулись сюда. Мы за год, два, три, кто сколько сидел вместе, мы стали единой семьей. Мне не хватает рядом ребят, которые остались там Господин президент и церковь уверяет, что сделает все, чтобы ребята вернулись домой. мы будем в это верить ", - добавляет Алексей.

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Мужчина рассказывает, как его собратьям помогала вера в Бога.

"Я видел ребят, которые по-настоящему находили Бога. Видел людей, которые своими молитвами делали чудо. У нас много ребят там бросили курить и взялись за физкультуру. Я видел людей, которые стали писать стихи, кто-то начал заниматься иностранными языками. Я увидел, насколько сильный потенциал нашей нации, если такое происходит ".

Следующий обмен заложниками может произойти за несколько месяцев, - проанонсировали в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

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