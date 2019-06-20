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четверг, 20 июня 2019 20:37

Двое военных пострадали на Донбассе

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Двое военных пострадали на Донбассе
Военные получили ранения и травмы. Фото: Reuters

На Донбассе один боец ​​ВСУ получил ранение, еще один боевую травму.

"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минским соглашением минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции ВСУ, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - 5 раз.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, еще один - боевую травму. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

От вражеских обстрелов погиб украинский морской пехотинец Александр Ляшок, 24 года. Служил наводчиком в 35-й бригаде морской пехоты.

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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