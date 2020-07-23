Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов

Украинские "медведи" разбили две позиции оккупантов. Фото: скриншот видео

Украинские военные уничтожили две позиции оккупантов на Приазовье.

Видео обнародовал Александр Медведь на странице в YouTube.

Из названия первого видео видно, что работал расчет украинских сил из подразделения "Медведи". Мощным ударом противотанковой управляемой ракеты по позициям российских наемников на Приазовье был уничтожен расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 в районе оккупированной Саханки Новоазовского района Донецкой области.

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"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ орков. Это война", — написал Александр Медведь в комментарии к видео.

На втором видео сняты удары украинских военных по позициям боевиков в одном из районов Ленинского недалеко от Саханки.

Ранее волонтер Юрий Москаленко обнародовал видео, на котором бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" бьют по российским позициям на Донбассе.