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пятница, 16 августа 2019 14:44

"Достали осколок из глаза": в Днипре спасают тяжело раненного

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&quot;Достали осколок из глаза&quot;: в Днипре спасают тяжело раненного
В больнице им. Мечникова в Днепре провели 4 тыс. операций военным / фото: Сергей Рыженко

В больнице им. Мечникова в городе Днипро провели 4-тысячную операцию по спасению жизни украинским военным.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко, пишет Мост-Днепр.

"Когда поступил к нам, Дмитрий находился в коме, на аппаратном дыхании, у него был осколок в глазу, большая гематома в малом тазу, отрыв уретры от мочевого пузыря. Врачи-реаниматологи все это время делали возможное и невозможное, чтобы спасти ему жизнь, - рассказал Рыженко. - В настоящее время удалось восстановить все функции жизнедеятельности, он самостоятельно дышит без аппарата искусственной вентиляции легких, однако впереди еще несколько операций. Вчера достали большой осколок из глаза, впереди его ждут пластика, всевозможные операции по восстановлению мочевика".

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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.

Служил в 72-й ОМБр. Был родом из Токмака Запорожской области.

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Дата
16
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