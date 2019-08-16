"Достали осколок из глаза": в Днепре спасают тяжело раненного

В больнице им. Мечникова в Днепре провели 4 тыс. операций военным / фото: Сергей Рыженко

В больнице им. Мечникова в городе Днипро провели четырехтысячную операцию по спасению жизни украинских военных

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко, пишет Мост-Днепр.

"Когда поступил к нам, Дмитрий находился в коме, на аппаратном дыхании, у него были обломок в глазу, большая гематома в малом тазу, отрыв уретры от мочевого пузыря. Врачи-реаниматологи все это время делали возможное и невозможное, чтобы спасти ему жизнь, - рассказал Рыженко. - В настоящее время удалось восстановить все функции жизнедеятельности, он самостоятельно дышит, без аппарата искусственной вентиляции легких, однако ему предстоит еще пройти несколько операций. Вчера получили большой осколок из глаза, впереди его ждут пластика, всевозможные операции по восстановлению моче воду ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице Днипра спасают тяжело раненного 34-летнего бойца

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик. Служил в 72-й ОМБр. Был родом из Токмака Запорожской области.