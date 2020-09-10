Допуск оккупантов на позиции ВСУ является антиукраинским - нардеп

Нардеп призвал объединиться, чтобы контролировать переговоры в рамках ТКГ Фото: Facebook / Генштаб ВСУ

Народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев назвал "позорным" решение власти о допуске оккупационных сил России на позиции ВСУ на Донбассе для их инспекции.

"Я понимаю, что политика, дипломатия и желание показать всему миру, что "нет нашей вины". Но есть еще такое понятие, как честь. Можно на многое закрывать глаза, но не на позор для наших воинов. Тем более руками украинских представителей. И все объяснения здесь лишние", - написал он в Facebook.

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Чернев заверяет, что принятое решение является "антиукраинским". Поэтому он призывает все патриотические фракции ВР объединиться, чтобы совместными усилиями контролировать переговоры в рамках ТКГ.

"Если на угоду политической целесообразности слишком часто наступать на свою честь, то скоро ее не останется. Можно только представить, как будут чувствовать себя бойцы 503 батальона морской пехоты ВСУ, когда по их позициям будут прогуливаться боевики", - добавил политик.

9 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя ОБСЕ и оккупационных сил РФ. В связи с этим движение сопротивления капитуляции анонсировали на 19.00 10 сентября акцию протеста у госдачи президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе.