Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город

Весна 2014 показала, что большинство жителей Донецка - это равнодушные люди и сторонники России. Сотни тысяч активных дончан просто сидели дома и наблюдали, как их город - понемногу захватывали русские оккупанты.

Против сепаратистов, российских наемников - выступили несколько тысяч патриотов Украины. Воспоминаниями об этих событиях, делится житель Донецка - Борис Овчаров. Он 2 мая 2014, вынужден был покинуть родной город и пойти воевать.

Автор: предоставлены Борисом Овчаровым Борис Овчаров - житель Донецка. С началом войны отправился на фронт добровольцем

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Сторонники "русской весны" в Донецке были всегда. Но активное разделение на наших и их, произошел именно во время Майдана в Киеве. Помню вечера, когда мы собирались в компании. С 10 человек - события в Киеве поддерживал только я. Все остальные говорили, что мы братья с русскими, нам НАТО - не нужно. Я им объяснял, что европейский выбор - это другая жизнь, где о тебе заботятся и ты живешь, а не выживают. Меня никто не слушал. Сотни "титушок" ехали в Киев, чтобы протестовали против изменений в государстве. Им платили по 500 грн за сутки и они готовы были убивать или калечить кого угодно.

Те, кто хотели России в Донецке, поддерживали оккупацию. Где они сейчас?

Около 70% из них находится сейчас в мирной стране. Большинство сепаратистов и "ватников" убежали от них. Я помню, как в 2015 году в Киеве в фитнес-клубе - отдыхал Роман Романов, бывший начальник милиции Донецкой области. За глаза его называли - "карманич". Хотя он сознательно подыгрывал российским оккупантам и не противодействовал им. Здесь можно вспомнить об экс-мэра Донецка - Лукьянченко, командира одного из подразделений террористов - Юрия Голубана. И таких случаев множество. Нельзя обходить вниманием и основателя всех беспорядков - Рината Ахметова. Почему они, как и большинство любителей "Рашки" на воле?

Когда в Донецке активно заговорили, что хотят быть с РФ?

Начало марта, первые митинги с обеих сторон. Обстановка в центре Донецка менялась по часах. 9 марта 2014-го, сепаратисты провели сверхмощный митинг. Мы тоже организовали свой. Неподалеку меня находился - Владимир Рыбак (замученный депутат горсовета Горловки. Найденный убитым 21 апреля 2014-го. - Gazeta.ua). В тот день возле облгосадминистрации сорвали флаг Украины. Наехало российское телевидение, которое снимало эту картинку. Они говорили, что весь Донецк поддерживает Московию. У меня с ними даже возник конфликт. Я им объяснял, что это ложь. Только их прикрывали донецкие "титушки". Именно во время этого митинга, можно было увидеть жителей РФ, которые завозили автобусами в нашу страну. Около 70% из них находится сейчас в мирной стране. Большинство сепаратистов и "ватников" убежали от них В ту ночь донецкие патриоты пух и прах разнесли коммунистическое палаточный городок. Какое стояла там всю зиму, как противовес нашем Майдана.

Когда вы поняли, что все очень плохо и мы теряем позиции?

13 марта - стало для меня точкой неповороту. На площади "Ленина" собрались - 3 тыс. сторонников Украины. Параллельно сепаратисты собрали свои силы. Между нами стояли милицейские кордоны. Неподалеку стояли автобусы из Воронежа, Ростова, Белгорода. Почему это допустил Литвин, который был руководителем пограничной службы? Почему это не реагировал Турчинов, тогдашний и.о. президента Украины? В середине митинга у нас полетели бутылки с водой, зеленкой со стороны российских приблуды и сепаратистов. Милиция это реагировала молча. Кстати, я пропустил интересный момент. 11 марта на офисе, где патриоты координировали свои действия - выступал Семен Семенченко, который выбился в руководители Самообороны Донецка. Он заявил, что организует людей и выведет их на площадь, чтобы можно было противостоять сепаратистам. А также, он должен был принести нам сумку с арматурой. Чтобы в случае чего, можно было защищаться. Но по какой-либо из причин на этом месте, где должна быть арматура - стоял наряд донецкого "Бкркуту". Сам Семен, который появился в начале митинга - позже бежал и оставил нас. Перед тем, мы получили перехвата с интернет программы "Зело", что против нас собрали - 1,5 тыс. тренированных бойцов. Основой которых были - русские. Каждый дворик вокруг площади был набит ими. Под конец митинга, мы отправили всех женщин, бабушек, девушек. Всех, кто был слаб - с площади. Нас осталось человек сто. Мы начали отходить к "ментовской" автобуса и залезать в него. Надеясь, что они нас вывезут. Теснота была страшная, вы представляете столько людей в одном автобусе? Однако водитель автобуса забрал ключи и убежал .. Злой народ, без препятствий со стороны милиции подошел к нам - издевался, как хотел. Нас забросали всем, чем можно было: газ, колющие предметы. Безумные бабки, которые сейчас получают украинский пенсию - протыкали нас арматурой, камнями. Именно тогда оккупанты зарезали Дмитрия Чернявского (убит во время митинга стал первой жертвой "русской весны". - Gazeta.ua).

Автор: предоставлены Борисом Овчаровым Борис Овчаров (справа) с собратом. Сегодня он живет в Донецкой области, занимается волонтерством

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То есть местная полиция стояла у вас и молча наблюдала за этим "шабашем" оккупантов?

Они расступились и дали возможность пройти к нам этим уродам. А потом, толпа начала кричать, чтобы мы все стали на колени. Ребята не хотели этого делать. К нам подошел один из ментов и сказал: "Если вы не становитесь на колени, мы вас не спасем". Кто противился, тех били палками по плечам и заставляли падать на землю. Сепаратисты уже хотели крови и продолжали наступать на нас. Один из ментов сказал, что долго так продолжаться не может. Он вместе со своими начал делать коридор между пророссийскими уродами, чтобы мы имели возможность бежать из него. Раненые оставались на месте, он пообещал, что им ничего не будет. Как только мы начали бежать, оказалось, что коридор милицейских вывел нас на другую сторону толпы сепаратистов. И нам пришлось прорываться с боем. Слышу, ловят меня за рюкзак, тянут и кричат: "Бандера, стой". Я разворачиваюсь и луплю этого придурка. При этом - говорю с присущим донецком быдлу, сленгом: "Ты в ком бандеровцев увидил"? Он сразу извинился. Так было несколько раз. То есть, перейдя на "язык быдла", сразу же становился своим. "Бандера, стой". Я разворачиваюсь и луплю этого придурка Нам удалось вырваться из окружения. Но хочу добавить, что не все милицейские в Донецке, были "мусорами". Там работали люди, которые не предали Украину. Один из них позже показывал мне список россиян, принимавших участие в митингах и беспорядках. Там были самые опасные сепаратисты. Их можно уже тогда было паковать в тюрьмы. Но имеем то, что имеем. Позже, он уехал в Мариуполь.

Поддержки со стороны Киева вы не получали?

Мы действовали сами. Если бы была силовая поддержка - не было бы войны. Помню, как уже украинские военные появились в Гранитным и были там заблокированы сепаратистами. Мы нашим ребятам возили волонтерку. Очень тогда удивляли непонятные их действия. Идет огромный подразделение солдат, им перекрывают дорогу 4 охотника с ружьями. И останавливают всю колонну. Что это за воины, которые боятся сумасшедших стариков? А в Донецке в это время - они хозяйничали в полную силу и не были толерантными к нам. Как воины Украины к ее врагам. 28 апреля, мы шли шествием по улицам Донецка и пели Гимн Украины. Но было ощущение опасности. Мы контролировали ходу, перезванивались между собой те, кто шел в голове колонны и замыкал ее. Я находился в середине колонны. Рядом со мной шла мать с девочкой, с украинской символикой на голове. Впереди колонны шли представители "Правого сектора" и других патриотических структур. В тот момент, я увидел, как граница "мусоров" расступилась и в хвост колонны ворвалась толпа людей в балаклавах, с ножами и арматурой. Я понимал, что сейчас будет беда. На углу улицы начал вытаскивать из толпы женщин и детей. Там находилось кафе, я их посадил за столик. Чтобы это выглядело, словно они посетители. Сам остановился у входа, как охранник. Здесь вылетела хозяйка кафе и начинает кричать: "Фашисты, почему вы сюда пришли?" Женщины вновь стали надевать на голову украинские веночки, флажки. Я кричу: "Заберите все, иначе - не избавлю от вас". В тот момент, в 3 м от меня сепаратисты топтали ногами пожилого мужчину. Они прямо забивали его в землю. Рядом стоял "мусор" и смотрел на все. У одного из нападающих - вылетел ствол. Я кричу ему: "Посмотри - человека убивают". Он просто отвернулся.

Автор: I.UA Митинг за Украину в Донецке в марте 2014 года

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Ви були готові вбивати тоді?

Пригадую 26 квітня коли група патріотів в Маріуполі атакувала приміщення міської ради, яке було захоплене сепаратистами. Вони вибили їх, передали ментам. Тоді допомагав все організовувати і сприяв зачистці міськради Валерій Андрощук - тодішній очільник міліції в Маріуполі. Він був в полоні потім, його сепаратисти катували. А коли прийшов Аваков до влади, він відправив Андрощука на пенсію. Був момент, коли в ДАП прилетіла київська "Альфа". Ми чекали на них - тоді б могло все вирішитися. Але ніхто не реагував – місто просто здали.

Після цього побоїща, ви не боялися залишатися в Донецьку? На вас - не полювали?

Саме тоді проукраїнські представники СБУ попередили мене і ще кількох людей. Що потрібно виїжджати з міста. 2 травня 2014 рік - я в останній раз був дома.

Тобто в Донецьк ви більше не заходили?

В місто заходив, але це уже була інша історія. Додому не потрапляв. Хоча окупанти до мене приходили. Мою маму намагалися шантажувати, лякати.