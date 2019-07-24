Донецк два года начнет тонуть в нечистотах - эксперт

Журналист Сергей Гармаш: Надо строить автобаны, которые могли бы "сшивать" страну Фото: Сергей Старостенко

Затраты на восстановление оккупированной территории Донбасса сейчас подсчитать невозможно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Надо проводить инвентаризацию, учитывать экологические и инфраструктурные убытки. Донецк через два года начнет тонуть в нечистотах, так-как пять лет не ремонтируют канализации. Проблемы колоссальные и требуют более 10 миллиардов. Надо строить автобаны, которые могли бы "сшиват " страну. Инфраструктура делает нас единым государством", - говорит журналист.

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"Представим, что россияне ушли. Социология показывает, что большинство переселенцев не планируют возвращаться. У них наладились новые социальные связи - кто-то женился, кто-то умер, у кого дети здесь родились, дом построил, бизнес открыл. Некоторые до сих пор чувствует моральную травму. Трудно представить, как я вернусь в Донецк и буду общаться с соседями, которые там остались. Особенно, когда увижу свои вещи на их дворах. Я молчу о людях, которых пытали, бежавших в тапочках. Таких много. Они не вернутся. Кому же тогда там представлять Украину? Украина - это прежде всего люди. Должны создать условия, чтобы туда ехала молодежь. Льготы для бизнеса, беспроцентные кредиты на жилье. Езжайте и стройте там свою жизнь. При этом возвращайте туда Украину", - считает Гармаш.

Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.