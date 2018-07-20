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пятница, 20 июля 2018 14:06

Дончан косят смертельные болезни

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Дончан косят смертельные болезни
Больше всего люди в Донецке умирают от онкологии и инсультов. Фото иллюстративное.

Жители Донецка страдают от смертельных болезней.

Об этом рассказал блогер Фашик Донецкий "Обозревателю".

"В городе много совершенно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у гражданских непонятно как появляется сахарный диабет, о болезни сердца вообще молчу, это отдельная тема.

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Плохое питание непонятными продуктами кто знает какого качества, лечение типа лекарствами из РФ, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в настоящем, делают свое дело ", - написал блогер.

Также показал фотографии оккупированного Донецка, который медленно превращается в город-призрак.

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