Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Алексей Резников

Алексей Резников настаивает на "безопасной реинтеграции" Донбасса. Фото: reuters.com

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал число людей, проживающих на оккупированном Донбассе.

В интервью "Левому берегу" он заявил, что это приблизительно 1,6 млн человек.

Однако, по словам Резникова, точных данных никто не знает.

"Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка 5 миллионов, в Луганской - около 2 миллионов. Итого - 7 миллионов. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ответил на петицию о прямых переговорах с ОРДЛО

По мнению чиновника, как только данные территории освободят от оккупантов, и Украина выйдет на границы с Россией, люди, взявшие себе российские паспорта, скорее всего уедут.

"Оставшихся, силами правоохранительных органов, несложно будет определить. Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим о реинтеграции, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, – "безопасная" реинтеграция". Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто сможет представлять Донбасс в так называемом консультативном совете в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.