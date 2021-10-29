Донбасс: Украинский военный получил ранения

Вблизи Причепиловки окупанты стреляли из гранатометов. Фото: УНН

В течение ночи украинский военный получил ранения.

Оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки Новоайдарского района Луганской области, сообщает штаб ООС.

Военному оказали в медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Всего за минувшие сутки на Донбассе было 14 нарушений режима прекращения огня. Пять было связано с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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ВСУ открывали ответный огонь.

На Донбассе в результате вражеских обстрелов 27 октября погиб воин из Запорожья 36-летний Виктор Рачугин. Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.