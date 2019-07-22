Донбасс: боевики соблюдают режим тишины и прекратили обстрелы

На Донбассе прекратили обстрелы. Фото: Сегодня

С начала суток, 22 июля, боевики придерживались режима прекращения огня на Донбассе.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано ", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Украинские защитники придерживаются устойчивого режима прекращения огня. В соответствии с соглашением, как Украина, так и оккупационные администрации публично взяли на себя обязанность не вести огонь.

Несмотря на то, пророссийские боевики таки нарушили договоренности и 1 раз обстреляли украинские позиции по запрещенной минскими соглашениями оружия. Вражеский огонь оккупанты открыли вблизи Хутора Свободный. К счастью, никто не пострадал.

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Напомним, с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения начался режим перемирия.