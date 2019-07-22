Донбасс: боевики соблюдают режим тишины и прекратили обстрелы

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 513
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 829
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1296
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
8 Просмотров: 4788
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 5328
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3168
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 16174
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3213
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 585
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7192
Фото
Все фото
4
4
9
27
7
На родине Януковича много свежих могил боевиков
На родине Януковича много свежих могил боевиков
Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
Не сдерживали слез - простились с погибшим бойцом ООС
Делегация НАТО посетила Донбасс
Делегация НАТО посетила Донбасс
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом
Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом
Видео
Все видео
Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
У войны: стали известны участники фестиваля на Донбассе
У войны: стали известны участники фестиваля на Донбассе
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
Новый Европарламент рассматривает резолюцию по поводу пленников Кремля - ​​онлайн
ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов
ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов
Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику
Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 846
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2133
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1053
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2745
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 333
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
понедельник, 22 июля 2019 23:36

Донбасс: боевики соблюдают режим тишины и прекратили обстрелы

  Комментировать
Донбасс: боевики соблюдают режим тишины и прекратили обстрелы
На Донбассе прекратили обстрелы. Фото: Сегодня

С начала суток, 22 июля, боевики придерживались режима прекращения огня на Донбассе.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано ", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Украинские защитники придерживаются устойчивого режима прекращения огня. В соответствии с соглашением, как Украина, так и оккупационные администрации публично взяли на себя обязанность не вести огонь.

Несмотря на то, пророссийские боевики таки нарушили договоренности и 1 раз обстреляли украинские позиции по запрещенной минскими соглашениями оружия. Вражеский огонь оккупанты открыли вблизи Хутора Свободный. К счастью, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четверо военных подорвались на взрывчатке - двое погибли

Напомним, с начала суток 21 июля вдоль всей линии разграничения начался режим перемирия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Донбасс: боевики соблюдают режим тишины и прекратили обстрелы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Студента арестовали за украинский флаг

Разгромили крупнейший невольничий рынок

Норвежец расстрелял детей на острове

Самое читаемое
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 26942
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 25056
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 1 Просмотров: 16174
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12852
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 2 Просмотров: 12483
Донбасс
Боевики начали совершать больше преступлений против местных жителей
Боевики начали совершать больше преступлений против местных жителей Просмотров: 396
Медицинский колледж выдал студентам недействительные дипломы
Медицинский колледж выдал студентам недействительные дипломы Просмотров: 621
На родине Януковича много свежих могил боевиков
На родине Януковича много свежих могил боевиков
4
 Просмотров: 2934
Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
Пятая годовщина освобождения Северодонецка и Попасной: как города освобождали от оккупантов
 Просмотров: 297
Имена и фото десантников, погибших на Донбассе в день выборов
Имена и фото десантников, погибших на Донбассе в день выборов Просмотров: 2952
Больше всего комментируют
14
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
9
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
8
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
"Вы пророссийский" - киевлянка на участке "наехала" на Разумкова
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 3347
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua