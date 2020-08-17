Добровольческие батальоны предприняли третью попытку взять под контроль Иловайск

Боевиков пытались выбить из Иловайска силами добровольческих батальонов. Фото: reuters.com

18 августа 2014 года украинские войска предприняли третью попытку взять под контроль Иловайск. Однако имеющихся на фронте сил было недостаточно для штурма города, и командование приняло решение стянуть под Иловайск добровольческие батальоны и несколько только что доукомплектованных тактических групп ВСУ.

По этой причине в наступлении на Иловайск участвовали преимущественно добровольческие батальоны: "Донбасс" в составе 220 бойцов, "Днепр-1" (78), "Миротворец" (74), "Свитязь" (40, позже – 30 бойцов), "Херсон" (30) и "Ивано-Франковск" (33) при поддержке армейских частей 17-й криворожской танковой, 51-й волынской и 93-й днепропетровской механизированных бригад.

Батальоны "Азов" и "Шахтерск" были выведены с боевой линии: первый вернулся в Мариуполь, чтобы блокировать возможную атаку россиян со стороны границы, на второй возложили задачу охранять село Комсомольское.

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Из всех, кто был на этот момент в Иловайске, боевой опыт имели только бойцы "Донбасса", которые незадолго до этого успешно освободили Попасную и Лисичанск Луганской области.

Атакой с двух сторон украинцы захватили большую часть Иловайска. Сепаратисты удержались только в домах на северной окраине города, понеся при этом значительные потери.

Однако развить успех нашим бойцам не удалось, поскольку боевики для устранения угрозы привлекли резервы из Донецка. Позиции украинских силовиков накрыли залпом "Градов".

Но даже несмотря на это на утро 20 августа ситуация в городе все еще была неопределенной, хотя было известно, что боевики укреплялись за счет незаконных вооруженных формирований "Восток" и "Оплот".

Чтобы закрепить успех в Иловайске, штаб АТО усилил контингент военными частями ВСУ: 19-го августа из пгт. Черкасское Днепропетровской области к Иловайску отправился 1-й механизированный батальон и сводная рота 93-й отдельной механизированной бригады в составе 337 военнослужащих. Также в группе были 2 танка Т-64, 12 БМП и автомобильная техника.

Они шли в поселок Зеркальное неподалеку от Кутейниково Амвросиевского района Донецкой области, где находился базовый лагерь войск Сектора Б.

Военные добрались до конечной точки 21 августа. В лагере уже находились части 51-й отдельной механизированной бригады, которые отступили из села Петровского, район Саур-Могилы. На высоте еще оставался отряд полковника (сейчас генерал-майор) Игоря Гордийчука, поэтому из бойцов 93-й бригады сформировали отряд из 178 бойцов с танками и БМП, который вновь направился на штурм Петровского.

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В стратегический запас сектора Б в Зеркальном вместе с военными 93-й бригады также вошли две группы по 30 бойцов из 3-го полка спецназначения и 73-го морского центра спецназначения.

Тогда ничего еще не было известно о стратегических замыслах противника разбить украинских военных. Он заключался в окружении добровольческих батальонов в Иловайске с северо-запада со стороны Донецка и с юга – из района Амвросиевки. Очевидно, в соответствии с этим планом часть боевиков ушла из Иловайска в Донецк, и с 21-го августе в городе наблюдается снижение масштабов боевых действий.

А уже 26 августа в результате наступления вооруженных формирований так называемой ДНР батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ оказались в окружении – так называемом Иловайском котле.

24 июля 2014 года украинские военные, в частности, бойцы батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины, 24-й, 51-й и 95-й бригад освободили Лисичанск Луганской области.