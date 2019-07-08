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понедельник, 08 июля 2019 10:38

Добивал на месте боя: что известно о захваченном СБУ Цемахе

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Подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, которого украинские спецслужбы захватили на оккупированной территории, соучастник убийства украинских воинов 30-й бригады.

"Цемах должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов", — пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

В интервью 2015-го Цемах – позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бое на 43 блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го.

"В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23. Цемах 2 года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, только неделю назад они зашли в сектор "Д", и о том, что враг подготовился к бою, информации у них не было", – подчеркнул Бутусов.

После короткой перестрелки украинские воины отступили, поскольку не имели огневого опыта.

"На месте боя осталось четверо наших бойцов – еще живые, их под обстрелом не забрали... Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его матери Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это ДНР", – рассказал журналист.

Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, добили на месте боя. Тела 4-х украинских военных нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были искажены.

  Убитые украинские воины бандой Цемеха. Фото: obozrevatel.com
Убитые украинские воины бандой Цемеха. Фото: obozrevatel.com

6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха погибли:

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

Иван Ломачук - 23 года, из села Пески Житомирской области.

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

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Украинские спецслужбы задержали на территории ДНР бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха.

Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией. Родственники предполагают, что заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом неподалеку от Снежного 17 июля 2014-го был сбит малайзийский "Боинг", а сам он служил в пророссийских формированиях ДНР.

28 июня Цемаха доставили в Киев, а 29 июня Шевченковский райсуд столицы принял решение о его аресте на 2 месяца.

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