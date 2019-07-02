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вторник, 02 июля 2019 14:02

До Станицы стягивают российских кадровых военных

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До Станицы стягивают российских кадровых военных
Кадровые российские военные стягиваются к Станицы Луганской / фото: 112 Украина

В районе Станицы Луганской со стороны оккупированной территории фиксируют увеличение количества российских военнослужащих, маскируются под местных жителей.

"Российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т.ч. ведущих российских телеканалов" - сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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В то же время отмечается, что в районе н.п. Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, выведены его войска продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск. Они выдают себя местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

29 июня неподалеку оккупированной Горловки украинские военные уничтожили современный российский автоматизированный мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МДМ".

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