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вторник, 30 июля 2019 11:37

Дмитрий Ярош принял неожиданное решение щодо своей армии

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Дмитрий Ярош переводит свои подразделения с передовой в тыл, таким образом планирует помешать российскому реваншу на территории Украины.

"Проведя совещание руководства Украинской добровольческой армии, решили направить добровольческую энергию не только на фронт, но и на борьбу за Украину по территории всего государства. Стратегические направления очерчены. Оперативные задачи поставлены. С тактикой проблем нет. Приветствую друга Андрея Гергерта" июня "с новым высоким назначением ", - написал Ярош на своей странице в Facebook.

Совещание состоялось в в воскресенье, 28 июля, на базе 5-го батальона УДА в поселке Покровское Днепропетровской области.

Он добавил, что решение руководства УДА доведет до верховного главнокомандующего Владимира Зеленского в случае, если его это будет интересовать.

Автор: Дмитрий Ярош
  "Мы на базе УДА будем формировать такой условный "Союз обороны Украины", название, правда, пересмортрим. Чтобы наш опыт - наших инструкторов, наших добровольцев - мог быть использован в учебном, воспитательном, тренировочном процессе в жизни великого государства",- говорит Гергерт.
"Мы на базе УДА будем формировать такой условный "Союз обороны Украины", название, правда, пересмортрим. Чтобы наш опыт - наших инструкторов, наших добровольцев - мог быть использован в учебном, воспитательном, тренировочном процессе в жизни великого государства",- говорит Гергерт.

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Андрей Гергерт подтвердил свое назначение, сказал, что возможности теробороны будут расширяться.

"Мы на базе УДА будем формировать такой условный "Союз обороны Украины", название, правда, пересмортрим. Чтобы наш опыт - наших инструкторов, наших добровольцев - мог быть использован в учебном, воспитательном, тренировочном процессе в жизни великого государства",- говорит Гергерт.

Добровольцы заявляют, что будут сопротивляться любой интервенции со стороны России.

"Начинаем с детьми разговаривать с бизнесом, юристами, журналистами. Готовим общество к тому, что Россия от нас никуда не денется, планы Кремля по Украине изменятся, что бы они говорили. Им нужно противостоять. Мы просто будем спокойно, четко, хладнокровно делать то, что начали пять лет назад. Защищать свою землю. Если сегодня общество от этого измучилось, и 75% говорит, что "мы выбираем другой путь" - это не значит, что так правильно и так должно быть. Мы не можем покинуть ответственность за страну ", - говорит Гергерт.

Прошли испытания новейших боевых машин БТР-3ДА.

Их применили на учениях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили на сайте Укроборонпрома.

БТР-3ДА оснастили боевым модулем "Штурм-М", который имеет 30-мм автоматическую пушку. Ее скорострельность 330 выстрелов в минуту. Имеет также пулемет и автоматический гранатомет.

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