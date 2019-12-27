Для оккупированных территорий откроют телеканал

Телеканал должны открыть в декабре. Фото: "5 канал"

В следующем году запустят телеканал для зрителей из временно оккупированных территорий.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.

"На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - отметил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

"Государственный канал для ТОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - добавил Максимчук.

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Телеканал будет информировать граждан на временно оккупированных территориях о том, что происходит в Украине.

"Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - сообщил Максимчук.

В 2019 году начались испытания 122-мм реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1". Его разработкой занялись в конструкторском бюро "Южное", сообщает пресс-служба КБ.