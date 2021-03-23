Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной

Российская Федерация начнет эскалацию конфликта с Украиной. Мы должны готовиться к этому заранее: прекратить финансирование России, налаживать экономические связи с США, ЕС, Канадой и Японией, проводить консультации с представителями нейтральных или дружественных государств.

Разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией должен быть состоятся в 2014 году. На тот момент военное вторжение России в Украину не закрепили и это привело к имеющимся проблемам.

Конфликт между оккупантом и Украиной будет обостряться и это видно по заявлениям российских чиновников и должностных лиц, рассказал Gazeta.ua Владимир Чалый, украинский дипломат, бывший чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США.

Автор: Главком Владимир Чалый, украинский дипломат, бывший чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США. В 2019 году сообщил, что уволился с государственной службы в Министерстве иностранных дел Украины. Объяснил тем, что "подходы нынешней президентской канцелярии противоречат его представлениям о" традиционной дипломатии"

На территории Российской Федерации действует одно посольство Украины и пять консульств. Какие функции выполняют наши дипломатические представительства на территории государства-оккупанта, и можно ли назвать их работу эффективной?

Функции, которые выполняют дипломатические представительства Украины указаны в законах Украины и Положениях о Министерстве иностранных дел. С начала российской агрессии в Украине, то есть с весны 2014 года функции, которые выполняют наши посольства и консульства именно в России несколько ограничены, однако выполняются. Защита граждан за границей - это функция важна не только для посольств, но и для генеральных консульств. Поддержка украинцев, живущих за рубежом, тем более на территории РФ должна оставаться несмотря на то, какие отношения между государствами. На территории Российской Федерации в настоящее время находится более двух миллионов граждан Украины. Наши консулы и дипломаты находятся в России, чтобы оказывать им помощь в случае, если они попали в беду. Вторая функция, которую выполняют послы и дипломаты в стране расположения - это информирование своего центра о политической ситуации на территории государства пребывания. Последняя, ​​третья функция - это обеспечение стабильных отношений между государствами. Очевидно, что в плане налаживания отношений Российская Федерация весной 2014 года оккупировав полуостров Крым и начав войну на Донбассе самостоятельно разрушила любые пути к этому. Поэтому очевидно, что в решении этого вопроса у дипломатов для этого нет никаких возможностей. То есть пока что наше посольство в России информирует Киев о ходе событий. И исходя из этого, можно сказать, что в этой ситуации эффективность такой работы уменьшена в разы.

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Сейчас мы с Россией находимся в состоянии военного конфликта, из оккупированного Донбасса и Крыма в тюрьмы РФ перевозят наших граждан. Есть ли типичная практика построения дипломатических отношений между государствами, находящимися в состоянии военного или экономического конфликта?

В построении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией с 2014 года возникает определенная сложность. Она заключается в том, что в Украине на законодательном уровне не зафиксировали ни состояния войны, ни военного конфликта. На сегодня россияне своей ложью пытаются обмануть не только своих союзников, но и весь мир. Продвигают тезис о том, что не воюют на Донбассе и наемников своих туда не отправляют. Но, как мы видим их пропаганда не приносит желаемого результата. Недавно в восприятии РФ и ее агрессии миром произошли существенные изменения: представители G7 дали понять России, что мир воспринимает ее не посредником в конфликте на Донбассе, а активным участником. Из этого мы видим, что ситуация меняется и мы должны на это реагировать. Можно ли в таких условиях продолжать ту же практику дипломатических отношений? История знает разные способы реакции и различные действия в подобных ситуациях. Очевидно, что ослабления дипломатического взаимодействия, определенные демарши - это тот инструментарий, который есть во внешнеполитических ведомств, чтобы демонстрировать свое отношение. Мы должны готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией, если и в дальнейшем Российская Федерация будет проводить агрессивные действия, а от российских чиновников и в дальнейшем будет звучать риторика об увеличении агрессии по отношению к Украине. К чему такой демарш? Это очевидно, потому что в случае усиления агрессии мы должны прекратить финансирование России. Разговоры о возможности сохранения остатков торговых отношений и продажи товаров РФ при дальнейшем обострении этой ситуации будут неуместными. Но мы должны быть готовы к этому. Заранее переориентировать производство на США, ЕС, Японию другие направления. Подготовиться и быть готовым на разрыв отношений между Россией и нами в случае усиления российской агрессии.

Автор: Крым .Реалии Российский солдат лежит под зданием Верховной Рады Крыма в дни попытки аннексии полуострова в марте 2014-го года.

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Какие последствия будет иметь разрыв дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией?

Если и в дальнейшем Россия будет осуществлять агрессивные шаги, то все же заставит нас на разрыв дипломатических отношений. При этом мы должны понимать, что уже сейчас мы должны вести предварительные консультации со странами, которые могли бы представлять наши интересы в Российской Федерации. Это как правило более отдаленные от больших центров влияния государства. Были случаи, когда такие функции выполняла Швейцария. Но при этом функцию защиты украинских граждан надо оставлять за собой. И это могут сделать зарубежные дипломатические учреждения Украины на уровне консульских учреждений, Генеральных консульств. Этого достаточно и они это делают сейчас и будут делать, если Украина и РФ все же разорвут дипломатические отношения.

Мы заговорили о выборе третьего государства, будет представлять интересы Украины на территории РФ. Я так понимаю это государство будет представлять интересы России в Украине?

Нет, государство, согласится выполнять функции посольства Украины в РФ будет представлять только наше посольство на территории России.

А как происходит процедура выбора и переговоров о делегировании полномочий. Вы заговорили о выборе государства, которое представляло бы наши интересы на территории государства оккупанта. Я так понимаю, что это не будут США, или Великобритания, да?

Здесь речь идет о том, что при любой степени конфликта, даже вооруженном должно быть согласие государства, где находится дипломатическое учреждение. Поэтому вряд Россия согласится, чтобы наши интересы представляли ключевые союзники Украины. Поэтому переговоры придется вести с более нейтральным государством. Поэтому и важные консультации, даже неформальные для того, чтобы быть готовым к разным сценариям развития ситуации. Я ни в коем случае не призываю немедленно прекращать дипломатические отношения с Россией. Я просто предлагаю готовить арсенал мер для быстрого, двусмысленного реагирования в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации. В том числе и агрессии военного характера. Я все это говорю, потому что на данный момент заявления российских чиновников и концентрация военного контингента на границе с Украиной свидетельствует о том, что может быть дальнейшая эскалация конфликта.

Разрыв дипломатических отношений - очень тяжелый шаг. В прошлом мы имели три прецеденты для этого. По каким причинам страны разрывают дипломатические отношения?

В свое время Россия наложила эмбарго, это можно считать прецедентом?

Нет. Эмбарго 2011 - 2012 года, когда Россия запретила Украине ввозить на ее территорию свои товары - это меры, которые они осуществляли прикрываясь своими внутренними вопросами. Они не ведут к разрыву дипломатических отношений. Действительно, мы говорим о такой возможной действие, потому что не видим, чтобы РФ отказалась от своих наемников и атак на Украину. Я уже не говорю о российских военных базах, которые разрастаются на территории оккупированного Крыма, депортации крымчан, репрессии против крымскотатарского народа, насильственного отчуждения имущества в украинском, я сейчас говорю об указе Владимира Путина, который 20 марта вступил в силу.

То есть видно, что эта политика эскалации продолжится, поэтому ясно, что отвечать таким серьезным шагом, как разрыв дипломатических отношений можно и нужно в случае, в первую очередь военных угроз стране.

Автор: Радио.Свобода Российские военные едут на БМП по оккупированном Донбасса

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Какая процедура расторжения дипломатических отношений между странами?

Вы знаете, я бы не стал это все конкретизировать. На эту тему можно более подробно говорить, если встанет такой вопрос. Сейчас это надо делать в общеподготовительном характере внутри Украины. В том числе и подготовить этот полный план для себя со всеми нюансами.

Можно ли закрыть здание Посольства Украины в Российской Федерации?

Разрыв дипломатических отношений и закрытия зданий посольств и консульских учреждений - это разные вещи. В случае расторжения дипломатических отношений собственности Украины за рубежом остается за нами. Мы можем законсервировать эти здания, выставить там надлежащую охрану, но все равно эта территория будет считаться территорией Украины. Или мы можем расширить сам консульский отдел при учреждении.

Как на международной арене воспримут разрыв дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией?

Этот вопрос зависит от той ситуации, которая будет складываться. Одно дело, если мы разорвем дипломатические отношения с Российской Федерацией, когда те пойдут в наступление на нас. Международное сообщество воспримет это с пониманием, это будет свидетельствовать о дальнейшей эскалации конфликта. Ситуация будет восприниматься такой, что потребует большего привлечения международных игроков и вынесения этого вопроса с большей остротой на высокие международные платформы: в Совет Безопасности ООН, саму Организацию Объединенных Наций, НАТО и другие организации. Это не просто привлечет внимание, а еще обострит его для необходимости решения ситуации на новом уровне. Если говорить о применении такого шага в других условиях, то он может быть воспринят, как преждевременное действие. Но я еще раз подчеркиваю, что разрыв дипломатических отношений - это один из наших инструментов в случае дальнейшей эскалации агрессии со стороны России. Мы должны иметь в арсенале разработанные действия, и несколько сценариев, которые мы можем применить хоть сейчас. А для этого этот инструментарий надо создать и должным образом подготовить.

18 марта Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций после того, как президент Штатов Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. Посла вызвали в Москву для проведения консультаций с целью определения дальнейших действий России в отношениях с США, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, сообщает пресс служба МИД РФ. 21 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готова объявить персонами нон-грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства в Facebook. "Еще раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. Опять хочу призвать их руководителей: перестаньте шпионить в Болгарии", - сказал Борисов. По его словам, София намерена и дальше сотрудничать с Москвой, однако, по-прежнему будет решительно отстаивать свою нацбезопасности.