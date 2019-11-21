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четверг, 21 ноября 2019 18:30

Дети лежат в палате с тараканами - показали детскую больницу в ЛНР
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Местная жительница оккупированного Луганская выложила фотографии детской больницы.

На фотографиях палаты, беспорядочное фанеры, пишет Деро.Донбас.

Жители оккупированной территории узнали эту палату, добавили, что там бегают тараканы.

Детскую больницу боевики назвали "Первой республиканской"
Фото: Деро.Донбасс
Детскую больницу боевики назвали "Первой республиканской"
Детскую больницу боевики назвали "Первой республиканской"
Детскую больницу боевики назвали "Первой республиканской"
Детскую больницу боевики назвали "Первой республиканской"

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