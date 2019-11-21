Дети лежат в палате с тараканами - показали детскую больницу в ЛНР

Местная жительница оккупированного Луганская выложила фотографии детской больницы.
На фотографиях палаты, беспорядочное фанеры, пишет Деро.Донбас.
Жители оккупированной территории узнали эту палату, добавили, что там бегают тараканы.
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