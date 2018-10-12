Детей Донецка хотели накормить опарышами

Детям Донетчины очередной российский "гумконвой" привез продукты с личинками червей.

Жительница Тореза заметила опарышей сквозь растерзанную упаковку и выставила фото испорченного продукта в соцсети.

Автор: Соцсети Опарыши были в детском питании

На них видно, как по еде, запакованной в специальную упаковку, ползают белые личинки. В комментариях к фото женщины поделились своими историями. Многие из них тоже получили несъедобные продукты для детей.

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Автор: Соцсети Испорченный продукт согласились поменять в обмен на обещание не писать жалобу

"Я получила такое же. Хорошо, что увидела личинки через порванную упаковку. Пошла в территориальный центр писать жалобу. Но они сказали, ничего никому не говорить и поменяли испорченное на свежие продукты", - говорит Наталья Колесникова.

Между тем депутаты Госдумы РФ решили, что в следующем году будут финансировать боевиков ДНР и ЛНР из государственного бюджета.