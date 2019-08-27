"Держат на аппаратах искусственного дыхания": в Днипре спасают двух тяжелораненых

В Днипре в больнице спасают жизни 2 раненых бойцов / фото: Рубрика

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днипре прооперировали 2 бойцов, раненых в зоне боевых действий вблизи Марьинки.

Обоих военнослужащих пока держат на аппаратах искусственного дыхания. Имеют множественные осколочные ранения, сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает "Радио Свобода".

"У одного из них - Валентина из Хмельницкой области - закрытая травма грудной клетки, множественные осколочные ранения рук, ног, пальцев. У второго - Александра из Черкасской области - открытое проникающее ранение живота, поврежден кишечник, множественные ранения конечностей, туловища.

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Оба бойца тяжелые, оба - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Надеемся, что завтра-послезавтра сможем снять аппараты искусственного дыхания. Обстоятельства ранения сих пор неизвестны. Бойцы рассказать не в состоянии, а те, кто их доставили, не знают обстоятельств ранения. Одно мы знаем: ранения сложные, ранения минно-взрывные, с многочисленными осколками. Делаем все возможное, чтобы они выжили", - сказал Рыженко.

Во время транспортировки от полученных ранений скончался один из военных, которые 25 августа попали под огонь противника.