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четверг, 07 октября 2021 05:17

Денисова рассказала, как издеваются над заложниками в донецких тюрьмах

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Денисова рассказала, как издеваются над заложниками в донецких тюрьмах
В тюрьмах оккупированного Донбасса издеваются над заложниками. Фото: 24 канал

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ужасных условиях в тюрьмах на Донбассе, где содержат украинцев. Речь идет об оккупированных территориях.

"Руководство Макеевской колонии №32 и Снежнянской исправительной колонии №127 систематически запугивает и требует деньги у заключенных с целью неправомерного обогащения. На каждого устанавливается определенная сумма денежных средств, которую необходимо ежемесячно отдавать", - рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Заключенных, которые отказываются платить администрации учреждения, переводят в другой барак, не приспособленный для проживания. Там частично нет дверей, окон, отсутствует централизованное отопление, водоснабжение и канализация.

"В осенне-зимний период заложники остаются практически "на улице" при том, что их здоровье подорвано пытками и голодом. Они имеют тяжелые хронические заболевания: диабет, болезни сердца и нервной системы", - добавила она.

Многие узники имеют признаки Covid-заболевания: высокую температуру тела, сильный кашель, потерю вкуса и обоняния, в некоторых выраженные диспепсические расстройства.

Однако больным заложникам запрещено прилечь на кровать, они получат наказание карцером за нарушение режима.

Медицинская помощь заключенным не оказывается, а переданные родственниками лекарства не доходят из-за хищения администрацией.

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев.

В частности 152 ребенка. 34 тыс. ранены. "Это продолжается ежедневно, - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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