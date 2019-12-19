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четверг, 19 декабря 2019 21:35

Деньги на мост в Станице Луганской разворовали

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Деньги на мост в Станице Луганской разворовали
ГПУ расследует хищения средств. Фото: gp.gov.ua

Деньги на ремонт моста в Станице Луганской разворовали.

Должностные лица Луганской ОГА вступили в сговор со структурой, которая ремонтировала мост, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Они хотели присвоить более 10 млн грн. бюджетных средств. 19 декабря во время обысков изъяли документы о проведении ремонта моста.

Объемы и стоимость работ по капитальному ремонту моста были значительно завышены, считают в ГПУ.

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Ведется досудебное расследование.

В Станице Луганской, которая является участком разведения обнаружили боевиков. Они ходят по территории линии разведения одеты в российскую военную форму.

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