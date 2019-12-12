Дело Шеремета: адвокат прокомментировал публикацию записей

Адвокат считает, что права подозреваемых нарушили. Фото: УНИАН

Адвокат задержанного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Владислава Грищенко Виталий Ковальчук заявил о нарушении прав подозреваемых.

Он допустил, что на записях следствия вероятно есть голос клиента, передает "Украинская правда".

"Трудно комментировать это шоу. Полное пренебрежение со стороны МВД к правам лиц, фигурировавших на записях. Абсурдные комментарии ведущего, лишенные логики", - заявил он.

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"Качество не всех записей позволяет их комментировать, но в части из них вероятно есть голос клиента", - сказал Ковальчук.

Адвокату еще предстоит ознакомиться с записями напрямую.

Обнародовали записи телефонных разговоров фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, разговор ветерана АТО Инны Грищенко с позывным "Пума" о вызове на допрос участника боевых действий на Донбассе Ивана Вакуленко. Записи прозвучали на брифинге МВД онлайн.